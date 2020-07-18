Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос в субботу на 0,01, до 0,98. В Москве он остался на отметке 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В шести из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы. В Красноярском крае он равен 1, в Ростовской области - 1,01, в Нижегородской - 1,02, а в Свердловской - 1,14.

Ниже всего показатель в Санкт-Петербурге (0,86), Москве и Подмосковье (0,88). В Ханты-Мансийском автономном округе и Воронежской области коэффициент составляет 0,93, в Иркутской области - 0,94.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.