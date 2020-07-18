Опрос: 24% россиян считают правильным увеличить предельный возраст молодежи до 35 лет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Около 24% россиян считают правильным увеличить предельный возраст молодежи до 35 лет, при этом столько же респондентов считают верной планку в 30 лет. Об этом говорится в итогах опроса, проведенного сервисом SuperJob и опубликованного в субботу.

"Россиян, считающих, что молодой возраст ограничивается 30 годами, - 24%. Столько же граждан говорят, что молодежь - это лица до 35 лет включительно. Каждый пятый уверен, что молодость заканчивается на отметке 25 лет. Возраст моложе 20 лет назвали 22% опрошенных", - говорится в итогах опроса.

Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет: 26% и 23% соответственно. Больше всего же тех, кто хочет отодвинуть молодой возраст до 35, среди россиян 25-34 лет (29%).

В четверг первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев сообщил, что новая редакция законопроекта о молодежной политике в РФ предусматривает увеличение закрепленного в законодательстве предельного возраста молодежи с нынешних 30 до 35 лет. Согласно действующим основам государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, "молодежь - группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет".

Опрос был проведен 15-17 июля 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны из всех округов России.