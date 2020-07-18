Несанкционированный митинг в поддержку Фургала в Хабаровске собрал около 10 тыс. человек

ТАСС, 18 июля. Несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске собрал в субботу до 10 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэрии города.

"Сегодня в Хабаровске состоялся очередной несанкционированный митинг. В самом начале на него вышли до 10 тыс. человек, это на 30% меньше, чем в прошлые выходные. Участники акции вновь прошлись по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что митинг напротив здания правительства Хабаровского края и шествие по городским улицам прошли спокойно, полицейские не вмешивались в происходящее и не задерживали митингующих. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов раздавали всем участникам митинга защитные медицинские маски в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией.

В субботу на протяжении всего дня в городе отмечалась очень жаркая погода. Температура воздуха в Хабаровске достигла отметки плюс 35 градусов. По уточненной информации краевого правительства, в Хабаровске было зафиксировано несколько вызовов скорой помощи для участников шествия, пять человек с тепловым ударом и повышенным артериальным давлением получили медицинскую помощь на месте. Одного человека госпитализировали в ККБ №1 с диагнозом "мерцательная аритмия". Ранее региональный Минздрав сообщал, что помощь понадобилась примерно 10 людям.

Несанкционированные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

В новость внесены изменения (11:49 мск) - уточняется информация о пострадавших в четвертом абзаце.