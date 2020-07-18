В Австралии оштрафовали компанию за рекламу "способной защитить от COVID-19" одежды

СИДНЕЙ, 18 июля. /ТАСС/. Австралийская компания-изготовитель женской спортивной одежды Lorna Jane оштрафована почти на $28 тыс. из-за нарушения закона о рекламе. Производитель утверждал, что одежда с новым технологическим ноу-хау способна защитить от коронавируса. Об этом сообщает местная вещательная корпорация ABC .

"Возбудители различных грибковых и инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, могут оставаться на ровных поверхностях до четырех суток. Но благодаря нашей новой технологии LJ Shield они не смогут попасть на вашу одежду", - утверждалось в одном из рекламных материалов компании.

Представители Lorna Jane также обещали, что их технология защитит покупателей от "вирусов и микробов". "Частицы LJ Shield позволяют избавиться от любых бактерий на ткани. Контакт с ними разрушает мембранную оболочку любых болезней, бактерий и микробов", - говорилось на сайте производителя спортивной одежды.

Рекламная кампания Lorna Jane привлекла внимание медицинского сообщества.

"Если вы думаете, что какие-то распыленные частицы на ткани способны разрушать "мембранные оболочки болезней", то у меня для вас плохие новости. Единственное, от чего способны избавить эти частицы, - это от денег в вашем кармане", - заявил председатель Королевской коллегии врачей общей практики Австралии Гарри Несполон.

После этого за дело взялись чиновники из Управления по надзору за лекарственными средствами. Согласно австралийскому законодательству, любая реклама препаратов и иных товаров, содержащая утверждения о том, что они способны помочь при серьезной болезни, запрещена без разрешения этой организации. Именно за это на компанию наложили три штрафа в размере 39 960 австралийских долларов ($27,7 тыс.).

В свете случившегося Lorna Jane вынуждена отказаться от утверждений, будто ее технология способна бороться с вирусами, и полностью исключила из рекламных материалов какие-либо упоминания о COVID-19. Производитель одежды теперь заявляет, что продвигал свою "высокотехнологичную" одежду лишь в качестве дополнительной меры предосторожности в борьбе с коронавирусом. Основным же продуктом компании в этой области, если верить ее заявлениям, является дезинфицирующий гель для рук.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений международных организаций, федеральных и местных властей, число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Австралии составило 11 438, выздоровели 8 158 человек, умерли 118. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в субботу 14 млн, 600 665 человек умерли.