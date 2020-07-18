Муфтий Египта назвал недопустимым превращение собора Святой Софии в мечеть

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Верховный муфтий Египта Шауки Алям считает недопустимым превращение собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в мечеть. Об этом он заявил в пятницу вечером в интервью телеканалу Sada el Balad .

"Церкви должны быть сохранены такими, какие они есть, и не превращены в мечети, как и мечети нельзя переделывать в церкви, - сказал он. - У нас в истории Египта такого не было". По его словам, представителям разных верований следует сохранять свои уникальные особенности. "Нам велено сохранять церкви и не запрещено строить христианские соборы на средства мусульман", - отметил Алям.

Верховный муфтий напомнил, что заповедями ислама и фетвами (религиозными предписаниями) запрещено разрушать храмы и убивать монахов. "Места поклонения являются специфической чертой веры человека, и важно относиться к ним с уважением и сохранять их", - сказал он, указав на священные тексты, в которых говорится о необходимости сохранения всемирного культурного наследия человечества. Так было в Египте, Ираке, Сирии и Ливане, где в свое время процветали цивилизации фараонов, римлян, персов, добавил муфтий. "Даже мысли ни у кого не возникло разрушить, например, [скульптуру Большого] сфинкса или храм", - заметил Алям.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала из ЮНЕСКО.