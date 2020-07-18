Киргизия получит из России еще одну партию помощи для борьбы с коронавирусом

БИШКЕК, 18 июля. /ТАСС/. Очередная партия гуманитарной помощи из России в ближайшее время будет доставлена в Киргизию, где в последнее время наблюдается резкий рост количества заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба киргизского правительства.

"Планируемая гуманитарная помощь России Кыргызстану в рамках направленной просьбы кыргызской стороны и состоявшегося телефонного разговора президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будет доставлена в страну в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

По данным кабмина, в Киргизию из России будут привезены 31 аппарат ИВЛ, 70 прикроватных мониторов, пять передвижных рентгенаппаратов, шесть ультразвуковых аппаратов и полмиллиона средств индивидуальной защиты.

О поставках российской гуманитарной помощи, отмечает пресс-служба, стало известно во время разговора премьер-министров двух государств Михаила Мишустина и Кубатбека Боронова 17 июля в Минске. Ранее РФ несколько раз безвозмездно передавала киргизской стороне десятки тысяч тест-систем для проведения анализа на коронавирус.

В Киргизии на 18 июля зарегистрировано 25 047 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонии, которую в республике считают осложнением после инфицирования, 858 человек умерли. Среди заразившихся - более 2 тыс. медработников. В последнее время каждый день фиксируется более тысячи новых случаев заражения и свыше 50 летальных исходов. Несмотря на обострение ситуации, президент пока не видит необходимости в повторном введении в республике жестких ограничительных мер. По мнению премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова, возобновление строгого карантина обернется разрушительными последствиями для национальной экономики.

Эпидемиологическая ситуация в республике резко обострилась в конце июня, сейчас ощущается острая нехватка медицинских кадров, аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и лекарственных препаратов. К лечению пациентов привлечены преподаватели медицинских вузов, ординаторы и интерны, а также прибывающие из России врачи-добровольцы с киргизским и российским гражданством. Под стационары и обсерваторы перепрофилированы спортивные и промышленные объекты, пекарни, санатории, гостиницы и мечети. Самый большой госпиталь открыт на бывшей авиабазе США вблизи столичного аэропорта Манас.