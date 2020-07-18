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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге вернутся к обычному режиму две больницы, принимавшие больных с COVID-19

Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки заработают в прежнем режиме с 20 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Первые два стационара в Санкт-Петербурге, ранее перепрофилированные для приема больных с коронавирусом, вернутся к обычному режиму работы с 20 июля. Об этом сообщается на странице городского комитета по здравоохранению в соцсети "ВКонтакте".

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"Определены первые учреждения, которых ждет обратное перепрофилирование. 20 июля 2020 года в Петербурге возвращаются к обычному режиму работы два стационара, которые ранее вели прием больных с коронавирусной инфекцией: Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки. Два стационара прошли заключительную дезинфекцию", - сказано в сообщении.

В комитете отметили, что в Детской городской больнице святой Ольги под коронавирус была развернута 251 койка, в Клинической больнице святителя Луки - 86 коек. В ближайшее время, как ожидается, вернутся к обычному режиму работы федеральные медучреждения, также принимавшие пациентов с коронавирусом.

Всего в Санкт-Петербурге под прием пациентов с коронавирусом были перепрофилированы 24 учреждения, из них шесть - федеральные. С 25 июня в городе возобновили плановую госпитализацию, которую приостанавливали в марте из-за пандемии. Снятие этого запрета не касалось перепрофилированных под коронавирус больниц.

По последним данным, в Петербурге выявили 29 144 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Московской области. Выздоровели после заражения 22 212 человек, умерли 1 755.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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