В КЧР на следующей неделе откроется реабилитационный центр для переболевших коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 18 июля. /ТАСС/. Реабилитационный центр для переболевших коронавирусной инфекцией откроется на следующей неделе в Карачаево-Черкесии. Продолжительность восстановительного периода для пациентов составит около двух недель, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавируса.

"В начале следующей недели на базе РГБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр" (медико-санитарная часть) начнется работа по медицинской реабилитации и восстановительному лечению переболевших коронавирусом пациентов. Продолжительность восстановительного лечения в реабилитационном центре - 14-16 дней", - говорится в сообщении.

Как отмечается, под руководством главного врача центра Бориспи Темрезова разработана специальная программа по реабилитации. В нее входят лечебная физкультура и дыхательная гимнастика на свежем воздухе, занятия на тренажерах, лечебный массаж, ингаляционная терапия, сеансы в солевой камере, электрофорез с лекарственным препаратом, высокочастотная магнитотерапия, воздействие низкоинтенсивным лазером, озонотерапия. "Программа по реабилитации переболевших коронавирусом пациентов разработана по подобию соответствующей программы Национального медицинско-исследовательского центра по реабилитации и курортологии Минздрава РФ. Также учитывался опыт коллег из Ставропольского края и Республики Дагестан", - добавили в оперштабе.

Коечная мощность реабилитационного центра составит 180 коек, при этом использоваться будут не больше половины, так как пациенты в палатах будут размешаться по одному-двое, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции. При прохождении реабилитации будут соблюдаться все санитарные нормы и правила, предписанные Роспотребнадзором.

В оперштабе подчеркнули, что реабилитация в центре бесплатна. Для того, чтобы пройти восстановительную реабилитацию необходимо обратиться к своему участковому врачу. "А тот уже направит на врачебную комиссию, которая и выдает направление в реабилитационный центр с перечнем результатов обследования", - уточняется в сообщении. Для поступления в центр пациентам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус и свежий результат компьютерной томографии. Для пациентов с другими заболеваниями - два отрицательных теста на коронавирус, выполненные с разницей в 48 часов за неделю до поступления в реабилитационный центр, свежий результат компьютерной томографии и необходимые клинические анализы.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба, по состоянию на18 июля в Карачаево-Черкесии выявлено 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения - 4 185, из них 2 671 человек выздоровел, 20 умерли. 150 человек госпитализированы и получают лечение в стационарах, остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.