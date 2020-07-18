Эксперт заявил, что сыпь во рту не стоит расценивать как симптом заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сыпь во рту не может быть отнесена к основным симптомам коронавирусной инфекции, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

"По моему мнению, нельзя сказать, что сыпь вызвана именно коронавирусом <...> Смешанных инфекций, особенно острых респираторных, от 20% до 40%, поэтому это, с большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва" в субботу, отметив, что не у всех пациентов есть этот симптом.

Нетесов также добавил, что заразиться многими болезнями, симптомом которых является сыпь, можно воздушно-капельным путем. При этом он отметил, что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально путем поиска специфических маркеров.

Ранее группа испанских ученых опубликовала статью в медицинском журнале JAMA Dermatol, в которой указано, что сыпь во рту может быть одним из ранних признаков коронавируса. Авторы исследования также подчеркнули, что выводы о прямой связи между возникновением сыпи на слизистых оболочках и заболеванием COVID-19 делать еще слишком рано, поскольку было изучено очень небольшое количество пациентов и отсутствовала контрольная группа.