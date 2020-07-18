Bloomberg: в США организаторы побега Гона повторно ходатайствовали об освобождении

По его данным, адвокаты Питера Тейлора и его отца Майка Тейлора утверждают, что инкриминируемые им деяния не являются наказуемым преступлением в Японии. "Правительство США с самого начала содержит Тейлоров под стражей без законных на то оснований", - цитирует агентство ходатайство стороны защиты. Оно направлено на рассмотрение не того судьи в штате Массачусетс, которая рассматривала первоначальное прошение об освобождении под залог до начала судебного разбирательства.

3 июля прокуратура Токио официально объявила о том, что обратилась к США с просьбой о выдаче бывшего бойца американского спецназа и его сына, которых подозревают в том, что они организовали побег из Японии бывшего руководителя автомобилестроительного альянса. Запрос основан на двустороннем соглашении об экстрадиции преступников и объявленных в розыск. Тейлоры были арестованы в США по запросу японских властей.

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, который перед этим беспрепятственно бежал из-под домашнего ареста. Они вместе на поезде приехали в город Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он сейчас и находится.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 годы. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.