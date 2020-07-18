Школьник из Магнитогорска победил в международной Менделеевской олимпиаде по химии

ТАСС, 18 июля. Одиннадцатиклассник из Магнитогорска Илья Чайка завоевал абсолютное первое место на международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом рассказал председатель оргкомитета олимпиады, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков, сообщили в субботу в пресс-службе химфака университета.

Всего российские школьники завоевали на Менделеевской олимпиаде восемь золотых медалей. Также золота удостоены участники из Украины, Узбекистана, Турции и Белоруссии.

"Несмотря на тяжелую ситуацию с эпидемией и связанные с ней ограничения, в олимпиаде участвовали 130 человек из 27 стран. Это победители национальных олимпиад, лучшие школьники-химики своих стран. Они разыграли 39 бронзовых, 26 серебряных и 13 золотых медалей", - цитирует пресс-служба Калмыкова.

Илья Чайка также удостоен премии имени Валерия Лунина, учрежденной Благотворительным фондом Андрея Мельниченко в память об основателе Менделеевской олимпиады. Размер премии составил 5 тыс. долларов. Имя победителя во время церемонии награждения огласила вдова академика Наталья Кузнецова.

"В этом году страны смогли выдвинуть очень сильные команды. Абсолютный победитель показал уникальный результат, набрав более 90% баллов. Стоит также отметить, что, по признанию экспертов ЮНЕСКО, уровень задач на Менделеевской олимпиаде выше, чем на Международной олимпиаде по химии, однако дети в большинстве своем успешно справились с заданиями. Многие ребята отметили, что международное жюри подготовило для них занимательные и увлекательные задачи в различных областях химии", - сказал председатель жюри и методической комиссии, профессор химического факультета МГУ Валентин Ненайденко.

Об олимпиаде

Организаторами олимпиады традиционно выступили Химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и Группа "Еврохим". В олимпиаде приняли участие команды из Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Грузии, Израиля, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Македонии, Монголии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины и Эстонии.

"Школьники готовились к полномасштабному соревнованию, которое благодаря нашим совместным усилиям впервые должно было пройти за пределами бывшего Советского Союза - в Венгрии. Однако из-за коронавируса собраться в Будапеште оказалось невозможно, поэтому испытание пришлось провести в онлайн-формате и ограничить двумя теоретическими турами", - уточнил исполнительный директор Фонда Александр Чередник.

Тем не менее, задания практического тура вернутся в программу будущих олимпиад, заверили в оргкомитете. С ними придется разбираться участникам следующей, 55-й Международной Менделеевской олимпиады.

Как сообщил во время церемонии награждения президент Международного олимпийского комитета по химии, профессор Будапештского университета Габор Магьярфалви, ее планируется провести в Будапеште.