Историк сообщил, что огонь уничтожил бесценные реликвии Франции в соборе Нанта

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Бесценные реликвии погибли в субботу в результате пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Страсбургского университета Тома Сирет.

"С потерей старинного органа, созданного Жаком Жирарде в 1620 году, и витражей восточного фасада, завершенных в 1499 году, безвозвратно утрачены реликвии нескольких столетий истории Нанта, - отметил ученый. - Пламенем в субботу унесены сокровища, пережившие и французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны. С этим трудно смириться".

Ученый отметил, что главной причиной пожара в храме Нанта скорее всего был поджог. По его мнению, это доказывают три очага возгорания, обнаруженных внутри собора. Он обратил внимание, что, по данным министерства внутренних дел Франции, в 2019 году в стране были зафиксированы 1 052 антихристианских акта, в том числе вандализм в отношении церквей.

Сигнал о возгорании в соборе поступил в полицию в 07:30 по местному времени (08:30 мск). Прокуратура Нанта начала расследование по факту умышленного поджога сооружения.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар - не первый за время существования храма. В 1972 году пламя уничтожило его крышу. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.