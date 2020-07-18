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Пандемия коронавируса нового типа

Новые очаги заражения на Ямале, борьба с фейк-ньюс. Главное о коронавирусе за 18 июля

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 765 437 случаев заражения, из них новых — 6 234. За сутки умерли 124 человека, за весь период — 12 247.
  • Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что работа по разработке вакцины от нового коронавируса в России идет успешно и может быть завершена раньше, чем в других странах.
  • На Ямале зарегистрировали четыре новых очага заражения коронавирусом: среди вахтовых и производственных работников в поселке Харп, а также на двух месторождениях в Пуровском районе и Салехарде.
  • Реабилитационный центр для переболевших коронавирусной инфекцией откроется на следующей неделе в Карачаево-Черкесии.

Москва

  • Всего зафиксировано 232 954 случая заражения, из них новых — 578.
  • Московские деятели культуры обратились в Мосгордуму с просьбой о допфинансировании музеев и театров.

Мир

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Пандемия коронавируса нового типа
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