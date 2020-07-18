Новые очаги заражения на Ямале, борьба с фейк-ньюс. Главное о коронавирусе за 18 июля

Россия
- Всего зафиксировано 765 437 случаев заражения, из них новых — 6 234. За сутки умерли 124 человека, за весь период — 12 247.
- Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что работа по разработке вакцины от нового коронавируса в России идет успешно и может быть завершена раньше, чем в других странах.
- На Ямале зарегистрировали четыре новых очага заражения коронавирусом: среди вахтовых и производственных работников в поселке Харп, а также на двух месторождениях в Пуровском районе и Салехарде.
- Реабилитационный центр для переболевших коронавирусной инфекцией откроется на следующей неделе в Карачаево-Черкесии.
Москва
- Всего зафиксировано 232 954 случая заражения, из них новых — 578.
- Московские деятели культуры обратились в Мосгордуму с просьбой о допфинансировании музеев и театров.
Мир
- Всего зафиксировано более 14 млн случаев заражения, умерли 600 665 человек.
- Google будет блокировать рекламу сайтов, распространяющих ложную информацию о коронавирусе.
- Дональд Трамп не намерен вводить в стране правило о ношении всеми жителями США защитных масок.
- В Австралии компанию Lorna Jane оштрафовали на $28 тыс. за рекламу "способной защитить от COVID-19" одежды.