В Белом доме назвали умершего конгрессмена Льюиса иконой борьбы за гражданские права

ТАСС, 18 июля. Белый дом отметил вклад члена Палаты представителей Конгресса США Джона Льюиса, умершего в пятницу в возрасте 80 лет, в борьбу за равноправие.

"Республиканец Джон Льюис был иконой борьбы за гражданские права, и он оставил после себя наследие, которое никогда не будет забыто", - написала в субботу в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Ранее о смерти 80-летнего политика сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Льюис считался одним из наиболее видных борцов за права темнокожего населения в США. Он был одним из организаторов знаменитого марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. В Конгресс он впервые прошел в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность, представляя один из округов города Атланта (штат Джорджия).

Льюис был одним из заметных критиков хозяина Белого дома Дональда Трампа. Так, после победы республиканца на выборах он объявил, что впервые с момента избрания конгрессменом собирается пропустить инаугурацию очередного президента страны, поскольку не считает Трампа законно избранным главой государства.