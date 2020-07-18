Псковская область перешла ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса

ПСКОВ, 18 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области за последнюю неделю снизилось на 50%, в связи с чем власти региона перешли ко второму этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения инфекции. Об этом сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям области, опубликованном в Instagram.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в Псковской области улучшается. За предыдущую неделю почти на 50% снизилось число новых случаев заражения COVID-19. На этой неделе особенно динамично растет количество, победивших заболевание, число людей, которые выздоровели, в четыре раза превысило возникновение новых случаев. Благодаря соблюдению мер противовирусной безопасности со стороны жителей региона, руководителей предприятий, мы не допустили новых очагов и перешли ко второму этапу снятия ограничений", - сказал Ведерников.

По его словам, власти региона рассчитывают, что через 2-3 недели Псковская область сможет перейти к окончательному третьему этапу снятия ограничений. "Коронавирус никуда не ушел, пик заболевания, который мы прошли около трех недель назад, дался системе здравоохранения Псковской области очень тяжело. С конца июня число зарегистрированных смертей увеличилось вдвое. Поэтому всех призываю помнить, какой ценой мы справились с первой волной пандемии", - добавил губернатор.

По данным регионального штаба по борьбе с распространением инфекции, в Псковской области выявлено 3 402 случая заражения и 43 летальных исходов. Выздоровели 2 023 человека.