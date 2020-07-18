Собянин рассчитывает, что мероприятия в честь Дня города в Москве пройдут в срок

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные Дню города, состоятся в Москве в обычные сроки в начале сентября, если ситуация с коронавирусом нового типа не ухудшится. Об этом сообщил в субботу в интервью радио "Комсомольская правда" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я думаю, это первый фестиваль (День города), который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет", - сказал мэр. По указу мэра Москвы с 2016 года День города стал отмечаться либо в первую, либо во вторую субботу сентября.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации.

По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа.