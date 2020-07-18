Прямое авиасообщение между Псковской областью и Крымом планируют открыть 1 августа

ПСКОВ, 18 июля. /ТАСС/. Вылет первого регулярного рейса из Пскова в Симферополь запланирован на 1 августа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям области, опубликованном в Instagram.

"Мы ведем переговоры и уже подготовили соответствующие документы для запуска прямого авиасообщения с Симферополем. Рассчитываем, что первый самолет полетит уже 1 августа", - сказал губернатор.

Он также добавил, что с начала августа Псков и Крым впервые свяжет прямое железнодорожное сообщение. "Мы договорились о запуске летнего железнодорожного маршрута из Пскова в Евпаторию. Со 2 августа жители Псковской области впервые в истории современной России смогут доехать в Крым без пересадок. У нас запланировано 12 рейсов, вплоть до 3 сентября", - уточнил Ведерников.

В конце июня прямое авиасообщение связало Псков с Анапой и Калининградом. В октябре 2018 года было запущено авиасообщение между Псковом и Москвой. По оценке властей, запуск рейса позволил региону преодолеть транспортную изоляцию.