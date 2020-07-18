В СК сообщили, что бастовавшие в Шереметьево рабочие получают все положенные выплаты

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Рабочие, устроившие забастовку в аэропорту Шереметьево из-за невыплаченных сверхурочных, получают все положенные им выплаты. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Следователи опросили более 90 рабочих, а также руководителей строительной организации, бухгалтеров. "Уже установлено, что в части оформления трудовых отношений нарушений не выявлено. Со всеми работниками, осуществляющими строительные работы на территории аэропорта, соответствующим образом заключены трудовые договоры, согласно которым они на регулярной основе получают выплаты два раза в месяц (аванс и заработную плату), обеспечены жильем, питанием, форменной защитной одеждой, кроме того, работодателем предусмотрены отдельные премии за успешную работу, начисляемые по усмотрению руководства", - сообщила Марковская.

Она добавила, что в ходе встречи работников с руководством строительной компании достигнут компромисс. Опросы продолжаются, исследуется документация.

Как сообщалось ранее, следователи начали проверку в связи с забастовкой рабочих в аэропорту Шереметьево из-за невыплаченных сверхурочных за ремонт взлетно-посадочной полосы. Утром 17 июля, как сообщал пятницу Telegram-канал Baza, бунт на стройке устроили порядка 100 рабочих, которые ремонтируют взлетно-посадочную полосу у терминала B. Они требовали, чтобы им выплатили обещанные сверхурочные.