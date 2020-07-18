Детские лагеря дневного пребывания открылись в Мурманской области

По данным оперштаба, работники лагерей будут протестированы на коронавирус и допущены к работе при отрицательных результатах. У детей должны быть справки об отсутствии контактов с заболевшими инфекционными заболеваниями.

"При соблюдении санэпидемправил разрешена работа детских оздоровительных лагерей в Мурманской области. Организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием заработают в нескольких муниципалитетах. [Среди муниципалитетов]: Кировск, Апатиты, Мончегорск, Кандалакшский, Ловозерский, Ковдорский, Терский, Кольский, Печенгский районы", - отмечается в сообщении.

ТАСС, 18 июля. Власти Мурманской области разрешили работу детских лагерей дневного пребывания, работа которых была приостановлена ранее из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Разрешена наполняемость отрядов не более 50%, продолжительность смен не больше двух недель. В лагере обязательно проведение дезинфекции, использование антисептиков, ежедневное медицинское наблюдение детей и термометрия", - говорится в сообщении.

Кроме послаблений в сфере детского отдыха, власти Мурманской области сняли ряд ограничений для экипажей судов. "Теперь необязательно проходить двухнедельную обсервацию морякам, которые прописаны в Мурманской области. После прибытия с рейса из других государств они проходят самоизоляцию в домашних условиях и сдают тест на коронавирус на десятый день. Компании, в которых работают члены экипажей судов, обязаны контролировать соблюдение изоляции", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперштаба, на данный момент на территории региона зафиксировано 8 105 случаев заражения коронавирусом и 47 летальных исходов. Выздоровел 4 371 человек.