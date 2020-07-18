Посольство Армении обратилось в полицию в связи с ситуацией в "Фуд сити"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Посольство Армении в РФ направило обращение в правоохранительные органы Москвы в связи с имеющимися, по его сведениям, сложностями с доступом большегрузных фур с фруктами из республики на территорию столичного рынка "Фуд сити". Об этом заявил в субботу ТАСС посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"Мы вчера уже отправили сотрудников нашего посольства, чтобы они на месте разобрались. Их выпроводили силой с территории рынка, служба безопасности компании запретила там находиться, не захотели общаться. Наши звонки и просьбы не дали никакого результата, - сказал Тоганян. - У соответствующих ведомств, правоохранительных органов имеются наши обращения".

Он добавил, что диппредставительство не обращалось в "антимонопольную службу, потому что это уже должно находиться в сфере внимания правоохранительных органов". По его словам, реакция от полиции пока не поступила.

Тоганян рассказал, что диппредставительство начало получать в пятницу информацию от представителей компаний - экспортеров фруктов, водителей-экспедиторов о "неких административных препонах в торговом центре "Фуд сити" - невозможности проникновения на территорию организации для большегрузных машин". "Вчера вечером мы начали проверять, поняли, что [это] соответствует действительности. Оказалось, что 52 большегрузные фуры, особенно холодильные, потому что товар скоропортящийся, отстранили от общей стоянки, где работают все фуры на территории "Фуд сити", - добавил посол. - Им [водителям] было указано либо уехать, либо было невозможно разгружать [товар] и организовать его продажу".

По словам дипломата, от водителей требовали "снять номерные знаки, логотипы, которые напоминают о принадлежности этих машин к Армении".

ТАСС пока не располагает комментарием представителей рынка.