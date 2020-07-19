Василий Ливанов отметит 85-летие

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Советский и российский актер Василий Ливанов, который воплотил на экране образ английского сыщика Шерлока Холмса, встретит 85-летие в кругу семьи. Артист рассказал ТАСС о том, считает ли подарком судьбы случай, подаривший ему уникальный голос с хрипотцой, и почему все свои роли любит одинаково.

"День рождения отмечу в кругу семьи. Конечно, люблю этот праздник. Это же день, когда человек родился на свет, это счастье. Его обязательно надо отмечать", - пояснил Ливанов.

Период самоизоляции артист также проводил с семьей на даче. За это время привычный образ Ливанова претерпел изменения: по его словам, он отрастил длинную бороду, "как у Деда Мороза", и волосы до плеч, поэтому предпочитает никому, кроме родных, в таком виде не показываться.

При этом мысли о творчестве актера и режиссера не оставляют. Чуть больше года назад состоялась премьера его режиссерского проекта "Медный всадник России" об истории создания памятника Петру I, ставшего одним из символов страны. Историческая драма была представлена на многих отечественных смотрах, в том числе ММКФ, кинофоруме "Золотой Витязь", фестивале исторического кино "Вече", и не осталась без наград. Ливанов сообщил, что в будущем картину хотят показать на телевидении.

"В 2022 году страна будет отмечать 350 лет со дня рождения Петра Великого, и наш фильм как нельзя кстати", - поделился он.

Подарок судьбы

Василий Ливанов родился в творческой семье, часто пишут, что его судьба - стать артистом - была предопределена. Сам Василий Борисович с такой формулировкой соглашается.

"Думаю, это правда. Мой дед был актером, до революции он играл под фамилией Извольский, потому что антерпренер в театре сказал ему, что Ливанов - это не фамилия для артиста. Он сказал еще: "Будешь выходить на сцену и говорить "чего изволите", так что будь Извольским". Дед объездил всю Россию с антрепризами, заработал себе имя", - рассказал агентству артист.

Продолжил династию его отец Борис - советский актер, театральный режиссер, лауреат пяти Сталинских премий и Государственной премии СССР, который блистал на подмостках МХАТа. Мама - Евгения Ливанова - была художницей, но посвятила себя семье. Детство и юность артиста прошли в окружении выдающихся представителей культуры: гостями дома были Борис Пастернак, Александр Довженко, Петр Кончаловский и другие.

Дебют Ливанова в кино состоялся в 1959 году, когда он сыграл геолога в фильме Михаила Калатозова "Неотправленное письмо". Именно на площадке этой картины из-за суровых погодных условий актер заболел и потерял голос, который уже никогда не стал прежним из-за хрипотцы, считающейся теперь его визитной карточкой.

"Сначала я был в ужасе, когда услышал свой новый голос. До этого у меня был вполне усредненный баритон, который мне нравился. Потом я прочел слова великого итальянского артиста Томмазо Сальвини о том, что актер - это голос, голос и голос. Хорошо поставленный, громкий и индивидуальный. Тогда его по голосу запоминают моментально. Считаю, что это подарок судьбы", - поделился Ливанов.

Шерлок Холмс

За долгую карьеру Ливанов появился более чем в 40 фильмах, среди которых "Коллеги" Алексея Сахарова, "Синяя тетрадь" Льва Кулиджанова, "Игрок" Алексея Баталова, "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля и многие другие. Особую известность не только в стране, но и за рубежом Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийной картине Игоря Масленникова. В 2006 году Ливанов удостоился ордена Британской империи за лучшее воплощение образа сыщика в мировом кинематографе. По словам артиста, любимчиков среди его героев у него нет, как нет и сожалений от того, что отказывался от некоторых проектов.

"Я ничего не выделяю, потому что к своим ролям отношусь как к детям. А дети все разные, всех любишь, каждого за индивидуальность", - отметил Ливанов.

Образ Шерлока Холмса будоражит умы кинематографистов по сей день: за последний десяток лет на экраны вышло несколько экранизаций по мотивам произведений Артура Конан Дойля. Среди актеров, которые воплотили его на экране, появились, в частности, Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч.

"Кое-что из этого я смотрел, да. По поводу английского Шерлока Холмса могу сказать, что это не имеет никакого отношения к Конан Дойлю. Создатели сериала ("Шерлок" с Камбербэтчем - прим. ТАСС) просто взяли имена героев и переписали сюжеты. Они даже сами говорили, что то, что мы играем, банально, а великий Шерлок Холмс - это русский", - поделился впечатлением Ливанов.

О Василии Ливанове

Народный артист РСФСР, сценарист, режиссер Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года. Он окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР (Московский академический художественный лицей), Театральное училище имени Щукина (Театральный институт имени Щукина), а также режиссерские курсы при Госкино СССР в мастерской выдающегося режиссера Михаила Ромма.

Помимо работы в кино, Василий Ливанов много времени посвятил озвучиванию персонажей из мультфильмов. Его голосом говорят Карлсон, крокодил Гена, удав из картины "38 попугаев", Громозека из "Тайны третьей планеты". Вместе с Юрием Энтиным и Геннадием Гладковым он создал "Бременских музыкантов" и "По следам бременских музыкантов".

Ливанов также снял художественные фильмы "Дон Кихот возвращается" и "Медный всадник России". Четыре года (1988-1992 годов) был художественным руководителем антрепризного театра "Детектив".

За большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность Ливанов удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства получил орден Почета.