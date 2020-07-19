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Пандемия коронавируса нового типа

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч

Наибольшее число смертей приходится на США, Бразилию и Великобританию, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса
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© AP Photo/Pavel Golovkin

ТАСС, 19 июля. Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в субботу достигло 600 435. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

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По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (более 139,9 тыс.), Бразилию (более 78,7 тыс.) и Великобританию (более 45,3 тыс.).

К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 14,2 млн человек. Больше всего случаев инфицирования (3 697 743) выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (2 074 860), Индия (1 038 716) и Россия (765 437 - данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
БразилияСШАВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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