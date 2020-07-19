Немногочисленные акции в поддержку Фургала возобновились в Хабаровске и Владивостоке

По наблюдениям корреспондента ТАСС, в настоящее время в Хабаровске участие в акции принимают более 50 человек. Люди с 12:00 по местному времени (04:00 мск) начали собираться на площади имени Ленина у здания правительства края, несмотря на 30-градусную жару. Как сообщали ТАСС в региональном Минздраве, накануне на митинге из-за жары пострадали шесть человек, люди обращались к медикам с тепловым ударом, проблемами с давлением и сердцем, один был госпитализирован.

ТАСС, 19 июля. Жители Хабаровска и Владивостока в воскресенье днем вновь вышли на улицы своих городов с плакатами и лозунгами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщают корреспонденты ТАСС с места событий.

Во Владивостоке мемориал на центральной площади, где горожане собирались накануне, перекрыли работники коммунальных служб для уборки. Его отмывают от экскрементов голубей, которых здесь кормят неравнодушные граждане. Обработка ведется специальным обеззараживающим раствором. Но, несмотря на это, акция началась на расположенной рядом автобусной остановке. Участники принесли плакаты и начали скандировать лозунги в поддержку Фургала и Хабаровска. Официальными данными от полиции о количестве участников ТАСС не располагает, по подсчетам корреспондента ТАСС на месте, сейчас в мероприятии принимают участие около 100 человек. На этот раз погода в городе установилась нежаркая. Во Владивостоке переменная облачность, отмечается слабый ветер, температура воздуха держится на отметке плюс 24 градуса.

Как и в субботу, по сообщению корреспондента ТАСС, большинство протестующих не пользуются средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками и перчатками. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд. Краевые власти не раз обращались к населению с просьбами соблюсти санитарные меры и не выходить на массовые мероприятия. В Приморском крае также отмечается высокий показатель по количеству зараженных.

Несанкционированные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. В акции 18 июля приняли участие около 10 тыс. человек. Во Владивостоке в субботу днем впервые состоялся немногочисленный несанкционированный митинг в поддержку хабаровчан и их губернатора.