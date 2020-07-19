В Хабаровске завершилась немногочисленная акция в поддержку Сергея Фургала

В воскресенье днем в 12:00 (04:00 мск) в Хабаровске на площади имени Ленина у здания правительства края начался очередной несогласованный митинг в поддержку Фургала. На мероприятии, несмотря на 30-градусную жару, собралось более 50 горожан.

По информации корреспондента ТАСС, уже через полтора часа после начала сбора участники мероприятия решили разойтись по домам. Решено, что повторно акция будет проведена в 19:00 (11:00 мск) того же дня.

Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. В акции 18 июля приняли участие около 10 тыс. человек. Во Владивостоке в субботу днем впервые состоялся немногочисленный несогласованный митинг в поддержку хабаровчан и их губернатора. Сегодня в столице ДФО собрались около 100 человек, акция еще не завершена.

Как и в субботу, по сообщению корреспондента ТАСС, большинство протестующих не пользуются средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками и перчатками. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд. Краевые власти не раз обращались к населению с просьбами соблюсти санитарные меры и не выходить на массовые мероприятия. В Приморском крае также отмечается высокий показатель по количеству зараженных..