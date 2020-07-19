Эксперт: испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых. Об этом сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Можно получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях после того, как все клинические испытания на взрослых будут закончены и дадут положительный эффект, это не моя точка зрения, я фактически своими словами пересказываю существующий закон, - сказал он. - Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей".

По его словам, исследования вакцины для детей также будут проходить поэтапно, в разных возрастных группах.

В среду первые группы добровольцев, тестировавших разработанную центром им. Гамалеи вакцину, были выписаны из медицинских учреждений. По данным специалистов, они хорошо перенесли препарат.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что ожидать вакцину от коронавируса для детей уже в этом году преждевременно. Она подчеркивала, что к такой вакцине предъявляются особые требования по безопасности.

Обновление вакцины

Вакцина от коронавируса, возможно, потребует обновления раз в несколько лет, как это делается с вакцинами против гриппа, сообщил Александр Гинцбург.

"Вакцину от гриппа меняют, и часто. Пока что [за] тот небольшой период наблюдения, в течение которого мы ведем мониторинг за вирусом, нет указаний на то, что он [коронавирус] настолько изменит свою структуру, что придется менять вакцину. Но в принципе <....> могут возникнуть ситуации, что раз в два, три, четыре года антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции нам придется менять", - сказал собеседник агентства.

Прививки для учителей и пожилых людей

Прививку против нового коронавируса, помимо лиц из групп риска, должны в первую очередь получить учителя, пожилые люди, а также граждане, которые живут и работают в замкнутых коллективах, сообщил Гинцбург.

"Этот вопрос (кто в первую очередь должен вакцинироваться) должен решать Минздрав. Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом", - сказал эксперт.

При этом Гинцбург отметил, что противопоказанием для вакцинирования могут быть хронические аутоиммунные заболевания, и важно не спровоцировать ухудшение состояния здоровья. "Перед тем, как ввести препарат, каждого человека должен проконсультировать врач-терапевт, собрав анамнез пациента", - заключил он.

Ранее Гинцбург сообщал, что центр им. Гамалеи планирует подать на регистрацию свою вакцину от коронавируса 2-4 августа. В гражданский оборот препарат может поступить уже в середине августа.

Сезонные прививки

Гинцбург также сообщил, что вакцинация от коронавируса не помешать делать другие прививки, в том числе сезонные. Для лучшей адаптации организма к препаратам между прививками следует делать перерыв в две-три недели.

"[Несколько вакцин] вообще не наложатся друг на друга. Исходя из общих соображений одну вакцину от другой надо разводить на некоторое время по срокам, две-три недели для этого вполне достаточно, - сказал собеседник агентства. - Наша иммунная система очень умная, поэтому этого времени ей будет достаточно, чтобы сориентироваться, как себя правильно повести с новыми антигенами, которые мы вводим в виде вакцины".

По его словам, никаких побочных эффектов, если человек, например, год назад привился от пневмококковой инфекции, а затем решил привиться от коронавируса, быть не должно.

Сейчас, рассказал Гинцбург, идут работы над тем, чтобы производить как можно больше вакцины от коронавируса. "Сразу в больших количествах ее не будет. Введутся переговоры на уровне Минздрава, Минпромторга и других ведомств и организаций, чтобы ту технологию, которой мы сейчас владеем на нашем маленьком относительно производстве, расширить и на другие, крупные предприятия, которые смогут в десятки или в сотни раз больше [доз] препарата в месяц нарабатывать. Чтобы за обозримое время, в течение максимум года, мы могли провакцинировать большую часть населения. Во всяком случае тех, кто захочет пройти вакцинацию", - заключил собеседник агентства.