Эксперт: в России сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом

"Как нам почти каждый день говорит директор Всемирной организации здравоохранения [Тедрос Аданом Гебрейесус], в мире подъем только наступает, земной шар не прошел пик заболеваемости <...>. Достаточно с десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию", - сказал он.

"Сейчас [случаев заражения] гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее. В соседних республиках <...> только все и начинается", - добавил собеседник агентства.

Важно закрепить достигнутые в борьбе с коронавирусом успехи с помощью вакцинации населения, считает Гинцбург. "Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии возобновления международного авиасообщения на ситуацию с коронавирусом в стране, ученый отметил, что государство принимает все необходимые меры, чтобы избежать ухудшения обстановки.

"Организаторы и руководители страны все время находятся в очень сложной ситуации между тем, чтобы не положить экономику "в ноль", и тогда, соответственно, людям, за которых они отвечают, будет еще хуже всякого COVID-19, и чтобы в результате того, что экономика будет работать, <...> не вызвать нового пикового течения данного заболевания. Поэтому все время идет эта тонкая грань: немножко разрешить, немножко запретить. Все время продумывается на пару шагов вперед, в какую страну разрешить, в какую запретить, сколько вывезти, сколько проверить и так далее. Так будет продолжаться до тех пор, пока большая часть [населения] не выработает иммунитет. Тогда все вздохнут и забудут, что такой дискомфорт был", - заключил Гинцбург.