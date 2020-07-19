В Москве запустили спецпроект к 40-летнему юбилею Олимпийских игр

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. "Московское долголетие" при поддержке Олимпийского комитета России запустил с 19 июля спецпроект к 40-летию Олимпийских игр в Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"К 40-летию Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве проект для людей старшего поколения "Московское долголетие" при поддержке Олимпийского комитета России запускает спецпроект "Олимпийское долголетие". Он посвящен москвичам - участникам проекта, которые внесли вклад в организацию и проведение международного спортивного мероприятия. Он стартует 19 июля 2020 года - в день открытия Олимпийских игр в Москве", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в рамках мероприятия своими историями, воспоминаниями и уникальными архивными фотографиями герои Олимпийских игр 1980 делятся в социальных сетях "Московского долголетия". Проект продлится до 3 августа.

"Нынешние участники проекта "Московское долголетие" 40 лет назад принимали самое активное участие в подготовке Игр: тренировали спортсменов и строили олимпийские объекты, сопровождали иностранные делегации и обеспечивали охрану общественного порядка, выступали на Церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр и организовывали эти церемонии", - пояснили в пресс-службе.

По словам организаторов, не только участники, но и сотрудники проекта "Московское долголетие" внесли свой вклад в организацию Олимпийских игр. Так, инструктор по физической культуре района Останкино Павел Смолянский в 1980 году работал старшим тренером сборной команды по легкой атлетике СССР, а сегодня помогает участникам проекта "Московское долголетие" быть здоровыми и спортивными в любом возрасте.