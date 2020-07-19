"Московские сезоны" расскажут о самых интересных маршрутах прогулок по столице

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Список самых красивых, интересных маршрутов для прогулок подготовили организаторы "Московских сезонов" для горожан с 20 по 26 июля. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На предстоящей неделе, с 20 по 26 июля, на страничках "Московских сезонов" в социальных сетях Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники" вас ждет серия спортивных занятий от игроков и тренеров регби-клуба ЦСКА. А также мы подготовили топ самых интересных и красивых маршрутов для прогулок по Москве", - рассказали в пресс-службе.

"В понедельник, 20 июля в 11:00 в гостях у нас - Павел Макаров, блогер, известный многим как "Офисный Планктон". Он расскажет о своих любимых местах для прогулок по столице и о том, по чему он больше всего соскучился за карантин. А в четверг, 23 июля, в 10:00 из интервью с создателем проекта "Гуляем по Москве", постоянным участником фестивалей цикла "Московские сезоны" Евгением Степановым, узнаем про "самые московские места" нашего города", - говорится в сообщении.

Также на следующей неделе продолжится кулинарная рубрика. Во вторник, 21 июля, в 13:00, под руководством шеф-повара Юрия Книжника, все желающие смогут в онлайн-режиме приготовить вкусную и полезную летнюю закуску: томаты в кисло-сладком соусе.

"Видеотренировки - постоянная рубрика "Московских сезонов дома". На этой неделе они будут по-настоящему чемпионскими, ведь вести их будут игроки регби-клуба ЦСКА, чемпионы Высшей лиги сезона 2019 по регби-15 и регби-7. Подключайтесь и тренируйтесь вместе с нами с понедельника по пятницу в 10:00", - говорится в сообщении.