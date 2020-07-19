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В Анапе у фотодельцов изъяли ястребов, макак и попугаев

Занесенных в Красную книгу животных отправили в зоопарк

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Животные, занесенные в Красную книгу - два ястреба, две японские макаки и два попугая ара, изъяты у фотографов в Анапе в ходе межведомственного рейда. Животных отправили в зоопарк, нарушителей ждут штрафы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"У фотоживодеров на смотровой площадке "Ласточкино гнездо" изъяты 2 краснокнижных ястреба, на Пионерском проспекте - 2 яванские макаки и 2 попугая ара, занесенные в конвенцию о международной торговле видами дикой фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Содержание таких животных у фотодельцов категорически недопустимо и нарушает законодательство, а именно ст. 8.35 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всех животных отправили в лицензированный зоопарк в селе Витязево, нарушителей ждут штрафы.

Изъятие животных и привлечение нарушителей к административной отношений прошло в ходе рейда межведомственной группы по пресечению нарушений в сфере животного мира. В ее состав вошли сотрудники управления торговли администрации, полиции, Росприроднадзора, ветеринарного управления.

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