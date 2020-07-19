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Вода уходит с подтопленных территорий в Подмосковье, Ставрополье и Ростовской области

В Московской области остаются подтопленными 25 домов, на Ставрополье - 67 придворовых территорий

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вода уходит с подтопленных территорий Московской области, Ставропольского края и Ростовской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате сильных дождей произошло переполнение каналов оросительной системы дождевыми осадками, дождевые осадки пошли в селах Прасковея, Орловка, поселке Полыновский Ставропольского края. В них подтоплены 67 придворных территорий с населением 195 человек. На территории подмосковных городских округов Можайск и Наро-Фоминск остаются подтопленными 41 дачный участок, 25 дачных домов, перелиты два участка дороги", - сказали в ведомстве.

Уровни воды на Ставрополье падают, пострадавших нет. В Подмосковье за двое суток вода ушла с 149 дачных участков и из 39 дачных домов.

В Ростовской области с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, привокзальной площади и железнодорожных путей откачано порядка 8,5 тыс. кубометров воды, эвакуировано 132 автомобиля. С использованием плавсредств перевезены 210 человек.

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