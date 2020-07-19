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Сильный ветер за сутки повредил кровли в 11 регионах России

Поврежденные кровли зданий восстанавливают в Карачаево-Черкесской Республике, в Нижегородской, Кемеровской, Тюменской, Рязанской, Тульской, Костромской, Самарской областях и других регионах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Непогода повредила крыши зданий в 11 субъектах РФ, такие данные в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В субъектах РФ продолжаются работы по ликвидации последствий воздействия комплексов неблагоприятных метеоявлений. В частности, восстанавливаются поврежденные кровли зданий в Карачаево-Черкесской Республике, в Нижегородской, Кемеровской, Тюменской, Рязанской, Тульской, Костромской, Самарской, Владимирской областях, Еврейской автономной области и Забайкальском крае", - сказали в МЧС.

В этих регионах местами прошли дожди с градом, а порывы ветра достигали скорости 29 м/с. Населению на местах также оказывается адресная помощь, отметили в ведомстве.

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