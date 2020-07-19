Путин и Мишустин поздравили горняков и металлургов с профессиональным праздником

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов российского горно-металлургического комплекса с Днем металлурга.

"Горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в истории нашей страны, в развитии ее экономического, энергетического, оборонного потенциала, укреплял индустриальную мощь Отечества, а труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почетом и уважением. И сегодня комплекс является одной из ключевых, базовых отраслей национальной экономики с замечательными, закаленными временем традициями", - отметил глава государства в телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что сегодня металлургическая промышленность демонстрирует качественный рост, расширяет линейку выпускаемой продукции, осваивает новые рынки, запускает масштабные, отвечающие наиболее передовым технологическим и экологическим стандартам проекты на Череповецком, Выксунском и Новолипецком комбинатах, а также на других предприятиях.

"Несмотря на сложную обстановку, связанную с распространением эпидемии коронавируса, в отрасли продолжается инвестирование и строительство", - добавил президент.

Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что труд металлурга пользуется большим уважением в российском обществе.

"История России как ведущей металлургической державы закладывалась многими поколениями ученых, инженеров, горных мастеров, династий металлургов. Всеми, кто создавал науку о металлах, открывал месторождения полезных ископаемых, строил заводы, трудился на них. Во все времена металлургическая промышленность имела важное, стратегическое значение для нашей страны, помогала ей занять достойное место среди ведущих государств. И сегодня металлургия - одна из ключевых отраслей. От эффективности ее работы во многом зависят развитие экономики и социальной сферы, национальная безопасность и обороноспособность", - подчеркнул он в поздравлении на сайте кабмина.

Премьер также отметил, что современная металлургия является областью высоких технологий, динамично развивается, решает новые масштабные задачи по автоматизации и модернизации производства, внедрению промышленного интернета вещей, заботится о подготовке молодых квалифицированных специалистов.

"Труд металлурга всегда был и остается в почете у нас в стране и пользуется большим уважением в обществе. Ваша профессия требует особых качеств - высокой выдержки, самоотдачи, жесткой дисциплины и воли. Вы работаете в сложных условиях и при этом неизменно добиваетесь высоких результатов", - добавил Мишустин.

День металлурга отмечается в третье воскресенье июля. Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года.

В новость были внесены изменения (10:01 мск) - добавлено поздравление премьер-министра Михаила Мишустина