В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга возобновились богослужения

"Сегодня у нас долгожданный день - 111 дней в этом храме не было богослужений. Наконец-то мы дожили до первого богослужения после карантина. Конечно же, в соборе проведены на высочайшем уровне все дезинфекционные меры, прихожанам розданы маски, перчатки, измеряется температура на входе", - рассказал Исаев. Ранее также сообщалось, что число прихожан в храме должно быть из расчета один человек на 4 кв. м. для соблюдения безопасной дистанции.

Регулярные богослужения с участием прихожан в Исаакиевском соборе (имеет статус храма-музея) не проводились с 28 марта. Допуск посетителей был приостановлен из-за ограничений, введенных в городе в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. При этом колоннада Исаакиевского собора - популярная среди жителей и гостей Петербурга смотровая площадка, открылась 16 июля.

Согласно расписанию богослужений, опубликованному на странице прихода "ВКонтакте", в ближайшие дни утренние службы будут начинаться с 08:00 утра. В качестве музея собор будет открываться с 10:30.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Оно находится в собственности Санкт-Петербурга, признано объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем возобновлены православные богослужения. Исаакиевский собор входит в число наиболее популярных достопримечательностей города, в 2019 году его посетили более 4 млн человек.

В новость внесены изменения (10:00 мск) - добавлено расписание богослужений в четвертом абзаце.