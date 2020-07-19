В музее "Москва - с заботой об истории" появились новые фотографии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фотографии, посвященные истории столичных спортивных обществ, а также крупнейшим соревнованиям, которые проходили в разные годы добавили в музей "Москва - с заботой об истории". Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье.

"19 июля 1980 года открылись XXII Олимпийские игры в Москве. В честь 40-летнего юбилея этого события Главархив обновил экспозицию виртуального музея "Москва - с заботой об истории" историческими спортивными фотографиями. Тематическая подборка включает снимки разных лет - от 1910-х до начала 2000-х годов. Они рассказывают об истории московских спортивных обществ, тренировках и соревнованиях столичных атлетов. В число сюжетов также входят занятия физкультурой в школах, вузах и на предприятиях города", - говорится в сообщении.

Большое количество фотографий относятся к 1930-м годам, когда юноши и девушки массово включились в сдачу нормативов комплекса физических упражнений "Готов к труду и обороне". Среди снимков этого времени также представлено много фотографий соревнований, занятий спортом в школах, а также велопробегов.

Виртуальный музей "Москва - с заботой об истории" был открыт в преддверии 9 Мая Главархивом и центрами госуслуг "Мои документы". Уникальность музея состоит в том, что почти все его экспонаты были переданы жителями столицы на вечное хранение в Главархив. В музее можно не только посмотреть документы и предметы, переданные москвичами, но и проверить свои знания об истории, посмотреть документальные ролики. Разделы музея постоянно пополняются новыми экспонатами.