Во Владивостоке трех участников акции в поддержку Фургала привлекли к ответственности

ТАСС, 19 июля. Полиция в воскресенье привлекла к административной ответственности трех участников несогласованной акции во Владивостоке, проведенной в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщили ТАСС доставленные в полицию горожане.

В полицию были доставлены - двое мужчин и одна женщина, которых впоследствии из отделения отпустили. На них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Несогласованная акция с участием сотни человек прошла во Владивостоке в воскресенье днем около центральной площади города. Сотрудники полиции сопровождали участников, призывали соблюдать правила дорожного движения и напоминали об ответственности за нарушение законодательства о публичных акциях.

Несогласованные акции из-за ареста Фургала в Хабаровске возникают с конца прошлой недели. Во Владивостоке такие акции прошли 18 и 19 июля.