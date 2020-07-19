В России за сутки выявили 6 109 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 109, до 771 546. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

В относительном выражении прирост второй день подряд составил 0,8%.

Наименьшие темпы распространения инфекции, помимо Чукотки, где за сутки не выявили ни одного заболевшего, фиксируются в Москве, Подмосковье, Севастополе и Кабардино-Балкарии - 0,3%. В Северной Осетии, Ненецком автономном округе и Брянской области они составили 0,4%, в Дагестане, Калининградской, Калужской и Липецкой областях - 0,5%, сообщили в штабе.

В Москве был выявлен 591 новый случай заражения, в Свердловской области - 245, в Нижегородской - 218, в Ханты-Мансийском автономном округе - 237. В Санкт-Петербурге подтвердили коронавирус у 202 человек, это минимальный показатель с 28 апреля.

Выздоровевшие

Число россиян, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, за сутки возросло на 3 481, до 550 344.

Из данных штаба следует, что уже вылечились более 71% заразившихся коронавирусом в стране.

Наибольшее число выписанных было зарегистрировано в Москве (359), в Подмосковье (319), Ханты-Мансийском автономном округе (234), Свердловской области (170), Республике Тыва (150), Красноярском крае (144), Новосибирской области (134), Санкт-Петербурге (101), Владимирской области (101), Алтайском (105) и Хабаровском (103) краях.

Минимум смертей с конца июня

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 95 против 124 днем ранее, всего от инфекции умерли 12 342 человека.

Из данных штаба следует, что за минувшие сутки было зарегистрировано минимальное количество смертей с 29 июня.

В частности, 26 летальных исходов зафиксировали в Санкт-Петербурге, 14 - в Москве, 10 - в Московской области, 6 - в Нижегородской, 5 - в Новосибирской, 4 - в Тульской. Еще в 20 регионах число умерших не превысило трех.

Умерли 1,6% заразившихся коронавирусом в России, на этой отметке показатель остается третий день подряд.

Данные штаба не являются окончательными и не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы, уже представленную властями.