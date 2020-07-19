В Сочи зимой откроется единственная в России не раскачивающаяся на ветру канатная дорога

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Курорт "Роза Хутор" в Сочи предстоящей зимой запустит в эксплуатацию единственную в России канатную дорогу поколения D-Line, которое отличается от существующих большей вместимостью кабин и их стабильном положении в условиях сильного ветра, рассказали ТАСС в пресс-службе курорта.

"Мы ожидаем, что в предстоящем зимнем сезоне будет введена в эксплуатацию новая канатная дорога нового поколения D-Line компании Doppelmayr. Это первый подъемник такого типа в России. Система D-Line - это самое современное поколение канатных дорог: кабины этой системы отличаются повышенным комфортом, увеличенной вместимостью и надежностью, не раскачиваются даже при сильном ветре, оснащены системами поглощения шума и вибрации. Ее пропускная способность составит 2 400 человек в час", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что канатная дорога будет расположена на Южном склоне хребта Аибга, по ней отдыхающие смогут подняться до отметки 2,2 тыс. м над уровнем моря.

"Роза Хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер.

Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.

Курорт "Роза Хутор" является одним из крупнейших горнолыжных курортов в России, здесь существуют 29 канатных дорог. В этом сезоне работают все они, набережная в Роза Долине, смотровая площадка на Роза Пик, рестораны, кафе, магазины, гостям предлагаются пешие и веломаршруты в горы различной сложности и продолжительности.