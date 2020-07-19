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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге выявили минимальное число заразившихся коронавирусом за месяц

За последние сутки в городе зафиксировали 202 случая заражения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Минимальное суточное число заразившихся коронавирусом за последний месяц - 202 человека, выявили в Санкт-Петербурге, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Согласно представленным данным, за последние сутки в городе зафиксировали 202 случая заражения коронавирусом, это минимум с 21 июня. За 24 часа выздоровел 101 пациент.

Всего за время пандемии в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом 29 346 человек, из них выздоровели уже 22 313. Умер 1 781 пациент, в том числе 26 за последние сутки.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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