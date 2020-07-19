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Пандемия коронавируса нового типа

Более 43,6 тыс. человек вылечили в Подмосковье от коронавируса

В регионе после выздоровления из больниц выписались еще 319 пациентов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили более 43,6 тыс. человек, которые ранее были инфицированы коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Московской области еще 319 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 43 367 заболевших", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,2 млн человек, около 602 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 771 546 случаев заражения, выздоровели 550 344 человека, умерли 12 342. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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