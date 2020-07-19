Федеральные клиники Петербурга возвращаются к обычному режиму после лечения коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Все федеральные медицинские учреждения Санкт-Петербурга, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, готовятся к работе в обычном режиме. Первые клиники возобновят плановый прием 27 июля, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"С 27 июля четыре перепрофилированных федеральных стационара возобновят оказание плановой и экстренной помощи. Это Центр имени В. А. Алмазова, 442 военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии, Педиатрический Университет",- говорится в сообщении. Сейчас эти клиники готовятся к масштабной санитарной обработке. Временное оборудование будет демонтировано.

С 3 августа к штатной работе приступят Клиническая больница им. Петра Великого Медицинского Университета имени И. И. Мечникова и Первый Медицинский Университет. Окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова возобновит оказание плановой помощи с 10 августа.

"Более половины коечной мощности в петербургских городских и федеральных стационарах, в которых лечат больных с новой коронавирусной инфекцией, сегодня свободна. Стабилизация ситуации позволит вернуть часть коечного фонда для приема плановых пациентов, госпитализация которых была отложена в связи с пандемией", - отметили в администрации.

В пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева также добавили, что в общей сложности в федеральных медучреждениях освободится 1395 коек. В соответствии с временным стандартом койки в палатах установят с увеличенным расстоянием, в помещениях будут дополнительно проветривать и обеззараживать воздух. При поступлении пациенты должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Госпитализировать больных будут через отдельный вход в здание больницы, а интервал между пациентами составит не менее 15 минут.

Ранее также сообщалось, что первыми из городских учреждений после обратного перепрофилирования вернутся к обычному режиму Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки. Всего в Санкт-Петербурге под прием пациентов с коронавирусом были перепрофилированы 24 учреждения.

По последним данным, в Петербурге выявили 29 346 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 22 313 человек, умер 1 781.

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