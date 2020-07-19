В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать должностное лицо, президента [организации] "Сила закона" Колесова, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой") и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей с конфискацией предмета административного правонарушения", - сказано в тексте документа.

В нем не уточняется, о каком именно предмете идет речь. Сам Колесов на заседании не признал свою вину. Он заявил, что логотип в виде звезды использовался организацией порядка двух недель, ему не было известно, что он является так называемой звездой Сварога, больше этот символ организацией не используется.

Колесов является специалистом по Китаю, он много лет работает в этой стране. Он автор и ведущий программы "Открытие Китая" на Первом канале, а также романа "Китаец". На сайте "Силы закона" говорится, что это общественная организация, которая содействует защите прав, а ее миссия - "бороться с ложью, обманом, мошенничеством и иным безобразием, из-за которого страдают законные интересы граждан и компаний".