Минобороны Австрии тренирует служебную собаку искать по запаху заразившихся коронавирусом

ВЕНА, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Австрии начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для определения по запаху заразившихся коронавирусом людей. Как предполагается, новый метод должен позволить выявлять вирус у человека даже при бессимптомном течении заболевания. Об этом в воскресенье сообщили в австрийском министерстве обороны.

В кинологическом военном центре в настоящее время ведется подготовка одной служебной бельгийской овчарки по новой программе. Собаку тренируют апортировать специальную трубку с молекулами запаха коронавируса, которые удалось извлечь из инфицированной медицинской маски. При обнаружении трубки собака поощряется лакомством. В ближайшие дни кинологи приступят к тестовой фазе обнаружения вируса с использованием инфицированной защитной маски.

Для обеспечения безопасности служебной собаки и кинолога трубки и маски обрабатываются ультрафиолетовым излучением, таким образом вирус дезактивируется. Тестовая фаза продлится до конца июля. Затем военные проанализируют результаты проделанной работы.

"Не новость, что наши служебные собаки могут обнаруживать различные вещества. Кроме собак для обнаружения боевых веществ, у нас есть собаки для обнаружения наркотиков, которые могут определить по запаху взрывчатку или наркотики. <…> В настоящее время мы находимся на этапе испытаний так называемой собаки-ищейки на коронавирус. Она должна "вынюхивать" болезнь у людей. Фаза испытаний должна выявить, станет ли эта специальная тренировка неотъемлемой частью центра подготовки военных собак", - говорится в заявлении министра обороны Клаудии Таннер.

В общей сложности в вооруженных силах Австрии служат 166 собак. Их задействуют в операциях внутри страны и за рубежом.