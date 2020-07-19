Умер лама петербургского дацана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Лама Санкт-Петербургского буддийского дацана Гунзэчойнэй Ломал Жамсо умер на 42-м году жизни, его похоронят на родине. Об этом в воскресенье сообщается на странице дацана "ВКонтакте".

В сообщении говорится, что лама Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев) скоропостижно умер 17 июля на 42-м году жизни. Его похоронят на родине.

Баир Бальжинимаев родился 8 апреля 1979 года в селе Алханай Читинской области (Забайкальский край). Обучался в Агинской Буддийской Академии, проходил обучение в Тибете, а также в буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Д. Д. Заяева. Продолжительное время также работал в Жуд Дугане в Иволгинском буддийском дацане. С 2017 года и по настоящее время лама Лосал Жамсо служил в Санкт-Петербургском Дацане Гунзэчойнэй.

"Уважаемый лама Лосал Жамсо - любящий и любимый сын, муж, отец, брат, был человеком открытым, общительным, жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь. Прихожане помнят его по добрым и мудрым словам, так помогающим в затруднительных жизненных ситуациях, он мог очень доступным и простым языком рассказать о сложной буддийской философии, ритуалах и обрядах, учении Будды", - также отмечается в сообщении.