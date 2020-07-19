Семь детей от суррогатных матерей по делу о торговле ими находятся в лечебном учреждении

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Семеро детей от суррогатных матерей в рамках расследования уголовного дела о торговле ими находятся в подмосковном доме ребенка с поражением нервной системы и нарушением психики. Как заявил ТАСС адвокат Игорь Трунов, защита будет добиваться их возвращения к биологическим родителям, некоторые из которых живут в других странах.

"Всего за время расследования от суррогатных матерей родилось семеро детей: трое были изначально рождены, еще четверо родились за полгода. Весь этот процесс нельзя сразу остановить - большое количество женщин, которые на разной степени беременности и продолжают рожать, - рассказал защитник. - Всех этих детей не отдают их биологическим родителям, а держат в Видновском доме ребенка для детей с поражением нервной системы и нарушением психики".

По его словам, у родителей, от которых были рождены дети у суррогатных матерей, исходя из практики, юридически в ближайшей перспективе появится возможность их забрать только когда они достигнут школьного возраста. "Все это время они будут содержаться в детском доме для детей с отклонениями, для больных детей. И неизвестно, какое воспитание они там получат", - отметил Трунов. Он добавил, что защита высокопоставленных родителей-иностранцев неоднократно подавала ходатайства, чтобы им вернули детей, "но, несмотря на правильно оформленные документы, дети содержатся в лечебных учреждениях". "Сейчас в предродовом состоянии несколько женщин с детьми иностранцев, в том числе семей из Франции и Китая", - уточнил юрист. Всего за помощью к врачам суррогатного центра обращались и получили детей граждане Аргентины, Австралии, Китая, Монголии, США, Франции и Филиппин.

Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал семерых фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей, еще одному избран домашний арест. Основной фигурант объявлен в федеральный розыск. Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик, а также генеральный директор центра по суррогатному материнству.

В зависимости от степени тяжести и участия они обвиняются по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ.

Суть дела

Уголовное дело было возбуждено в январе этого года следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и пунктам "б", "г", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми). Оно было возбуждено в связи с обнаружением в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую и дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Фигуранты были задержаны накануне, по местам их проживания проведены обыски. Им вменяется несколько эпизодов торговли младенцами.

По предварительным данным следствия, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где проживали еще трое младенцев, также рожденных суррогатными матерями. По данным следствия, новорожденные находились там до тех пор, пока их биологические родители, граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых документов на детей, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж. Следователями и криминалистами в рамках расследования дела был проведен осмотр квартиры, опрошены жители дома, няня ребенка, руководство и менеджер юридической организации по вопросам суррогатного материнства.

По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного. Из юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, истребована вся необходимая документация, в том числе соответствующие лицензии и договоры на суррогатное материнство. Трое находившихся в квартире новорожденных были изъяты и помещены в детскую городскую больницу.

Кроме этого, следствием были организованы проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, а также органов опеки и попечительства, которыми не был выявлен факт проживания в квартире новорожденных в возрасте трех и двух месяцев без сопровождения родителей и законных опекунов, не имеющих документов, подтверждающих их рождение. Также была проведена проверка по факту оказания юридической компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.