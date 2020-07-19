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В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Глава региона Дмитрий Азаров выразил свои соболезнования по поводу смерти Карпушкина

ТАСС, 19 июля. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина. Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба правительства области.

"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Викторовича Карпушкина, заместителя председателя правительства Самарской области. Александр Викторович был человеком во многом уникальным: блестящий интеллект, талант руководителя, опыт и глубокие познания позволяли ему успешно работать в различных отраслях, достигая достойных результатов", - говорится в сообщении.

Александр Карпушкин с 2010 по 2014 года занимал должность руководителя Департамента экономического развития администрации Самары, позже - первого заместителя главы города. С 2015 по 2018 год был директором по поддержке блока антикризисного управления, 15 февраля 2018-го его назначили на должность первого заместителя главы Самары. Занимал должность заместителя председателя правительства области с декабря 2018 года.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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