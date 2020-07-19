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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД Нигерии заразился коронавирусом

Джефри Оньеама сообщил, что направляется в изоляцию в медицинское учреждение

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Нигерии Джефри Оньеама объявил в воскресенье, что заразился новым коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я сделал в субботу четвертый тест на коронавирус при первых признаках раздражения в горле, тест сейчас вернулся, он положительный, - сообщил глава МИД. - Я направляюсь в изоляцию в медицинское учреждение".

Нигерия стала первой страной Африки, где 27 февраля был обнаружен первый случай заражения коронавирусом нового типа. На текущий день страна занимает вторую позицию по количеству инфицированных среди государств Африки южнее Сахары - 34 854, умерли 769 человек.

Теги
НигерияПандемия коронавируса нового типа
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