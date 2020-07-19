На мемориале жертвам фашизма в Ростове-на-Дону обрушился склон из-за ливней

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Обрушение склона произошло на мемориальном комплексе "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" в Ростове-на Дону, городские власти устраняют повреждения, нанесенные комплексу сильными ливнями, сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.

"На территории объекта культурного наследия регионального значения - мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" - произошло обрушение склона между вторым и третьим пилоном, потоками воды смыло травяной покров и грунт шириной 43 м, длиной 14 м, глубиной 2,5 м. Дождь смыл порядка 80 кубометров земли. Осевший грунт вымыло на надгробье, пешеходную зону "дороги скорби", на посадки можжевельника", - говорится в сообщении.

Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова отметила, что мемориал является знаковым местом не только для Ростова, но и для всей страны. "Поэтому склон не просто будет приведен в порядок, мы примем все необходимые меры, чтобы подобного не повторялось", - приводит мэрия мнение Кожуховой.

По ее словам, для устранения повреждений будет произведена расчистка осевшего грунта. Для выравнивания поверхности склона потребуется дополнительный грунт в объеме не менее 20 кубометров. Поверхность склона будет укреплена геосеткой. Чтобы избежать подобных разрушений в будущем, по кромке склона на протяжении 450 м необходимо установить бордюрный камень и организовать отвод воды.

По данным архивных источников, в августе 1942 года гитлеровскими оккупантами в Змиевской балке были убиты более 27 тыс. беззащитных мирных граждан разных национальностей и вероисповеданий. В 1975 году на месте казни и захоронения создан мемориал "Памяти жертв фашизма".