В Северной Осетии медики регулярно будут проводить обход населения

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июля. /ТАСС/. Терапевты и педиатры в Северной Осетии будут регулярно проводить обход населения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев предложил внедрить проект "Здравствуйте, я ваш доктор", согласно которому участковые терапевты и педиатры будут регулярно осуществлять обход населения. Таким образом повысится эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи", - говорится в сообщении.

Для обратной связи с жителями республики глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил выработать механизм оценки пациентами работы их участковых врачей. Кроме того, министерством здравоохранения будет продуман вопрос проведения аттестации медиков.

В ближайшее время планируется провести обучающий вебинар для организаторов здравоохранения республики. Онлайн-лекции готовы провести специалисты НИУ "Высшая школа экономики".