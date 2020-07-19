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В Северной Осетии медики регулярно будут проводить обход населения

При этом глава региона Вячеслав Битаров поручил выработать механизм оценки пациентами работы их участковых врачей, чтобы получать обратную связь от населения

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июля. /ТАСС/. Терапевты и педиатры в Северной Осетии будут регулярно проводить обход населения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев предложил внедрить проект "Здравствуйте, я ваш доктор", согласно которому участковые терапевты и педиатры будут регулярно осуществлять обход населения. Таким образом повысится эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи", - говорится в сообщении.

Для обратной связи с жителями республики глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил выработать механизм оценки пациентами работы их участковых врачей. Кроме того, министерством здравоохранения будет продуман вопрос проведения аттестации медиков.

В ближайшее время планируется провести обучающий вебинар для организаторов здравоохранения республики. Онлайн-лекции готовы провести специалисты НИУ "Высшая школа экономики".

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РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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