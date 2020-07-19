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В Карелии очистили участок реки, где произошел выброс технического масла

В работах по ликвидации последствий выброса задействовали 25 человек и 13 единиц техники

ТАСС, 19 июля. Участок реки Онда в Карелии, где произошел выброс технического масла из-за аварии на ГЭС, очистили. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Выброс ликвидирован. Вещество, которое должно было нейтрализовать масло, со своей задачей справилось", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла 17 июля около 13:40 мск. Вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен. Объем выброса составил 200 кг.

В управлении отметили, что выброс произошел из-за аварии на Ондской ГЭС, под критерии ЧС данный разлив с учетом его объемов не попадает. Для ликвидации последствий были задействованы 25 человек и 13 единиц техники.

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