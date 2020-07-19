Пресс-секретарь Лукашенко опровергла утверждения о его плохом самочувствии

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся сообщения о том, что Александр Лукашенко якобы испытывает проблемы со здоровьем.

"Не дождетесь" - сказала Эйсмонт радиостанции "Эхо Москвы". "Это в ответ на эхо вброса про состояние здоровья первого (Александра Лукашенко - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в мессенджере Telegram на канале "Пул первого", близком к пресс-службе белорусского лидера.

"Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем только не забывайте", - отмечается в сообщении.

На вопрос корреспондента ТАСС Наталье Эйсмонт с просьбой подтвердить или опровергнуть появившиеся в белорусском сегменте мессенджера сообщения о здоровье президента ответ пока не получен.

В воскресенье ряд каналов в мессенджере Telegram распространили информацию о госпитализации президента Белоруссии в связи гипертоническим кризом. В этих сообщениях речь идет о том, что проблемы со здоровьем якобы возникли у Лукашенко в пятницу вечером после встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным. Глава правительства РФ принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета.